В Киеве срочно эвакуировали людей из двух ТРЦ: что произошло

"Очередное "минирование", на это раз не повезло ТРЦ "Район", что на Лаврухина, 4. Персонал и посетителей эвакуировали. На месте уже работают специальные службы", - говорится в сообщении.

Обновлено. Впоследствии стало известно о возможном минировании ТРЦ "Ретровиль". Там сейчас тоже эвакуированы люди.

"К "заминированным" на сегодня добавляется еще и ТРЦ Ретровиль. Также вывели персонал и посетителей. Ждут пока состоится специальная проверка", - говорится в сообщении СМИ.