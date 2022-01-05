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В Киеве срочно эвакуировали людей из двух ТРЦ: что произошло

Автор: Мария Кучерявец

В Деснянском районе столицы на улице Николая Лаврухина срочно эвакуировали людей из ТРЦ "Район". Это произошло из-за сообщения о возможном минировании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киев Оперативный.

"Очередное "минирование", на это раз не повезло ТРЦ "Район", что на Лаврухина, 4. Персонал и посетителей эвакуировали. На месте уже работают специальные службы", - говорится в сообщении.

Обновлено. Впоследствии стало известно о возможном минировании ТРЦ "Ретровиль". Там сейчас тоже эвакуированы люди.

"К "заминированным" на сегодня добавляется еще и ТРЦ Ретровиль. Также вывели персонал и посетителей. Ждут пока состоится специальная проверка", - говорится в сообщении СМИ.

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Киев