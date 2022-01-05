У Києві терміново евакуювали людей із двох ТРЦ: що сталося

У Деснянському районі столиці на вулиці Миколи Лаврухіна терміново евакуювали людей із ТРЦ "Район". Це сталося через повідомлення про можливе замінування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київ Оперативний.
"Чергове "замінування", на це раз не пощастило ТРЦ "Район", що на Лаврухіна, 4.
Персонал та відвідувачів евакуювали. На місці вже працюють спеціальні служби", - йдеться в повідомленні.
Оновлено. Згодом стало відомо про можливе замінування ТРЦ "РетроВіль". Там наразі теж евакуйовано людей.
"До "замінованих" на сьогодні додається ще й ТРЦ РетроВіль. Також вивели персонал та відвідувачів. Чекають поки відбудеться спеціальна перевірка", - йдеться в повідомленні ЗМІ.