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У Києві терміново евакуювали людей із двох ТРЦ: що сталося

Автор: Марія Кучерявець

У Деснянському районі столиці на вулиці Миколи Лаврухіна терміново евакуювали людей із ТРЦ "Район". Це сталося через повідомлення про можливе замінування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київ Оперативний.

"Чергове "замінування", на це раз не пощастило ТРЦ "Район", що на Лаврухіна, 4.
Персонал та відвідувачів евакуювали. На місці вже працюють спеціальні служби", - йдеться в повідомленні.

Оновлено. Згодом стало відомо про можливе замінування ТРЦ "РетроВіль". Там наразі теж евакуйовано людей.

"До "замінованих" на сьогодні додається ще й ТРЦ РетроВіль. Також вивели персонал та відвідувачів. Чекають поки відбудеться спеціальна перевірка", - йдеться в повідомленні ЗМІ.

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Київ