У Києві терміново евакуювали людей із двох ТРЦ: що сталося

"Чергове "замінування", на це раз не пощастило ТРЦ "Район", що на Лаврухіна, 4.

Персонал та відвідувачів евакуювали. На місці вже працюють спеціальні служби", - йдеться в повідомленні.

Оновлено. Згодом стало відомо про можливе замінування ТРЦ "РетроВіль". Там наразі теж евакуйовано людей.

"До "замінованих" на сьогодні додається ще й ТРЦ РетроВіль. Також вивели персонал та відвідувачів. Чекають поки відбудеться спеціальна перевірка", - йдеться в повідомленні ЗМІ.