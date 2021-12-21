Где в Киеве спрятаться от бомбардировки или артобстрела: онлайн-карта убежищ

Для укрытия от обстрелов и чрезвычайных ситуаций в Киеве создан фонд защитных сооружений. В него входят подземное пространство метрополитена и паркингов, подвалы жилых домов и другие сооружения под землей.

В апреле КГГА обновила интерактивную карту убежищ. На ней указаны адреса подземных укрытий, телефоны участковых администраций, тип убежища и ответственная компания.

Организации и владельцы этих объектов в случае необходимости обязаны обеспечить населению свободный доступ к укрытию.

Как действовать во время артобстрела или бомбардировки

Главный способ оповещения жителей Киева о возникновении чрезвычайной ситуации или угрозе обстрела - передача сообщения по радио и телевидению, а также с помощью автомобилей с громкоговорителями. Кроме того, в столице в экстремальных случаях включают сирены.

Запомните! Сирены и прерывистые гудки других сигнальных средств означают сигнал гражданской обороны «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!».

Услышав такой сигнал необходимо включить радио или телевизор и прослушать сообщение управления по чрезвычайным ситуациям. Оно содержит информацию о происшествии, а также территорию, где оно произошло.

После этого следует быть готовым к любому развитию событий. В первую очередь нужно собрать документы, поскольку их могут проверять на блок-постах и контрольно-пропускных пунктах.