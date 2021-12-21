Де в Києві сховатися від бомбардування або артобстрілу: онлайн-карта укриттів

Для укриття від обстрілів та надзвичайних ситуацій у Києві створено фонд захисних споруд. У нього входять підземний простір метрополітену і паркінгів, підвали житлових будинків та інші споруди під землею.

У квітні КМДА поновила інтерактивну карту укриттів. На ній вказані адреси підземних укриттів, телефони дільничних адміністрацій, тип сховищ та відповідальна компанія.

Організації та власники цих об'єктів у разі необхідності зобов'язані забезпечити населенню вільний доступ до укриття.

Як діяти під час артобстрілу або бомбардування

Головний спосіб оповіщення жителів Києва про виникнення надзвичайної ситуації або загрози обстрілу - передача повідомлення по радіо і телебаченню, а також за допомогою автомобілів з гучномовцями. Крім того, в столиці в екстремальних випадках включають сирени.

Запам'ятайте! Сирени і переривчасті гудки інших сигнальних засобів означають сигнал цивільної оборони "УВАГА ВСІМ!".

Почувши такий сигнал необхідно включити радіо або телевізор і прослухати повідомлення управління з надзвичайних ситуацій. Воно містить інформацію про подію, а також території, де воно сталося.

Після цього слід бути готовим до будь-якого розвитку подій. В першу чергу потрібно зібрати документи, оскільки їх можуть перевіряти на блок-постах і контрольно-пропускних пунктах.