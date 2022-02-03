В Киеве спортсмены требовали проведения законных перевыборов руководства ФБУ

В центре Киева по ул. Богдана Хмельницкого прошел митинг, участники которого требовали проведения законных выборов президента Федерации бокса Украины. Они заявляют, что выборы главы ФБУ прошли с нарушениями устава.

Так, во время пресс-конференции Владимира Продивуса, объявленного 17 декабря переизбранным президентом Федерации бокса Украины, у здания информагентства собрались представители более чем половины региональных федераций бокса в Украине и спортсмены, протестующие против захвата власти в Федерации. Они требовали законного проведения выборов по процедуре, прописанной в уставе федерации.

Среди аргументов против продления полномочий Продивуса в заявлениях региональных отделений указываются систематическая коррупция в верхушке украинского бокса, отсутствие стратегии развития бокса в Украине и систематические поборы со спортсменов.

Сегодня участники митинга повторили свои требования - в первую очередь открытые и честные перевыборы главы Федерации, прекращение коррупции и пересмотр устава Федерации.

"Большинство функционеров украинского бокса признают незаконность выборов, и Владимир Продивус это прекрасно понимает. Именно поэтому сейчас начались репрессии в украинском бокс. Он пытается исключить несколько федераций, не согласных с тем, как были проведены эти ручные перевыборы. Это и тренера и те, кто любят украинский бокс, кто многое сделал для развития этого вида спорта в Украине, те, помогли добиться медалей не одному олимпийскому чемпиону, отстаивать честь Украины на ринге", - рассказал президент Киевской городской организации ФБУ Кирилл Шевченко.

Вскоре после переизбрания против продления полномочий Продивуса выступило сразу 14 региональных федераций бокса, в том числе столичная федерация бокса, которые не были приглашены на общие сборы, не участвовали в выборах. Согласно уставу ФБУ президент должен быть избран большинством голосов, в ФБУ входит 24 областных федераций и столичная, таким образом кворума при проведении переизбрания Продивуса не было.

В совместном заявлении представителей Киевской областной, Киевской городской, Житомирской, Ровенской, Хмельницкой, Кировоградской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Одесской, Черниговской, Донецкой, Львовской и Ивано-Франковской областями говорится, что они не признают решение ФБУ легитимным и требуют провести новую отчетно-избирательную конференцию Федерации бокса 22 февраля.