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У Києві спортсмени вимагали проведення законних перевиборів керівництва ФБУ

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Київ, Четвер 03 лютого 2022 13:08
У Києві спортсмени вимагали проведення законних перевиборів керівництва ФБУ Фото: у Києві спортсмени вимагали проведення законних перевиборів керівництва ФБУ (фото: РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

У центрі Києва по вул.Богдана Хмельницького пройшов мітинг, учасники якого вимагали проведення законних виборів президента Федерації боксу України. Вони заявляють, що вибори голови ФБУ пройшли з порушеннями статуту.

Про це повідомляє РБК-Україна з місця подій.

Так, під час прес-конференції Володимира Продивуса, оголошеного 17 грудня переобраним президентом Федерації боксу України, біля будівлі інформагентства зібралися представники більш ніж половини регіональних федерацій боксу в Україні й спортсмени, які протестують проти захоплення влади у Федерації. Вони вимагали законного проведення виборів за процедурою, прописаною в статуті Федерації.

Серед аргументів проти продовження повноважень Продивуса в заявах регіональних відділень вказуються систематична корупція у верхівці українського боксу, відсутність стратегії розвитку боксу в Україні та систематичні побори зі спортсменів.

Сьогодні учасники мітингу повторили свої вимоги - в першу чергу відкриті й чесні перевибори глави Федерації, припинення корупції й перегляд статуту Федерації.

У Києві спортсмени вимагали проведення законних перевиборів керівництва ФБУ

"Більшість функціонерів українського боксу визнають незаконність виборів, і Володимир Продивус це прекрасно розуміє. Саме тому зараз почалися репресії в українському боксові. Він намагається виключити кілька федерацій, не згодних з тим, як були проведені ці ручні перевибори. Це і тренера і ті, хто люблять Український бокс, хто багато зробив для розвитку цього виду спорту в Україні, ті, допомогли домогтися медалей не одному олімпійському чемпіону, відстоювати честь України на рингу", - розповів президент Київської міської організації ФБУ Кирило Шевченко.

Незабаром після переобрання проти продовження повноважень Продивуса виступило відразу 14 регіональних федерацій боксу, в тому числі столична Федерація боксу, які не були запрошені на загальні збори, не брали участь у виборах. Згідно зі статутом ФБУ президент повинен бути обраний більшістю голосів, у ФБУ входить 24 обласних федерацій і столична, таким чином кворуму при проведенні переобрання Продивуса не було.

У спільній заяві представників Київської обласної, Київської міської, Житомирської, Рівненської, Хмельницької, Кіровоградської, Харківської, Полтавської, Сумської, Одеської, Чернігівської, Донецької, Львівської та івано-франківськими областями йдеться, що вони не визнають рішення ФБУ легітимним і вимагають провести нову звітно-виборчу конференцію Федерації боксу 22 лютого.

Нагадаємо, раніше Продивус був помічений в декількох скандалах, пов'язаних з представниками Росії-держави-агресора проти України, зокрема, він разом з президентом Міжнародної асоціації боксу (AIBA) Умаром Кремлєвим записав відеоролик, в якому заявили, що росіяни і українці "братні народи", а в 2020 році Федерація боксу України підтримала кандидатуру генерального секретаря Федерації боксу Росії Умара Кремльова на виборах президента Міжнародної федерації аматорського боксу (AIBA).

Крім того, в 2014 році Володимир Продивуса був народним депутатом від "Партії регіонів" і підтримував диктаторські закони Януковича від 16 січня.

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