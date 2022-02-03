У Києві спортсмени вимагали проведення законних перевиборів керівництва ФБУ

У центрі Києва по вул.Богдана Хмельницького пройшов мітинг, учасники якого вимагали проведення законних виборів президента Федерації боксу України. Вони заявляють, що вибори голови ФБУ пройшли з порушеннями статуту.

Так, під час прес-конференції Володимира Продивуса, оголошеного 17 грудня переобраним президентом Федерації боксу України, біля будівлі інформагентства зібралися представники більш ніж половини регіональних федерацій боксу в Україні й спортсмени, які протестують проти захоплення влади у Федерації. Вони вимагали законного проведення виборів за процедурою, прописаною в статуті Федерації.

Серед аргументів проти продовження повноважень Продивуса в заявах регіональних відділень вказуються систематична корупція у верхівці українського боксу, відсутність стратегії розвитку боксу в Україні та систематичні побори зі спортсменів.

Сьогодні учасники мітингу повторили свої вимоги - в першу чергу відкриті й чесні перевибори глави Федерації, припинення корупції й перегляд статуту Федерації.

"Більшість функціонерів українського боксу визнають незаконність виборів, і Володимир Продивус це прекрасно розуміє. Саме тому зараз почалися репресії в українському боксові. Він намагається виключити кілька федерацій, не згодних з тим, як були проведені ці ручні перевибори. Це і тренера і ті, хто люблять Український бокс, хто багато зробив для розвитку цього виду спорту в Україні, ті, допомогли домогтися медалей не одному олімпійському чемпіону, відстоювати честь України на рингу", - розповів президент Київської міської організації ФБУ Кирило Шевченко.

Незабаром після переобрання проти продовження повноважень Продивуса виступило відразу 14 регіональних федерацій боксу, в тому числі столична Федерація боксу, які не були запрошені на загальні збори, не брали участь у виборах. Згідно зі статутом ФБУ президент повинен бути обраний більшістю голосів, у ФБУ входить 24 обласних федерацій і столична, таким чином кворуму при проведенні переобрання Продивуса не було.

У спільній заяві представників Київської обласної, Київської міської, Житомирської, Рівненської, Хмельницької, Кіровоградської, Харківської, Полтавської, Сумської, Одеської, Чернігівської, Донецької, Львівської та івано-франківськими областями йдеться, що вони не визнають рішення ФБУ легітимним і вимагають провести нову звітно-виборчу конференцію Федерації боксу 22 лютого.