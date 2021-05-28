В Киеве спецназ задержал стрелявшего из окна в прохожих

О стрельбе по прохожим из квартиры в полицию сообщили соседи стрелка. По указанному адресу немедленно выехала оперативная группа, медики и спецназ полиции.

Предположительно стрелок был пьян и закрывшись в квартире открыл огонь по прохожим. Чтобы его обезвредить спецназ выломал дверь и ворвался в помещение. Мужчина успел забаррикадироваться и угрожал покончить с собой. После переговоров он сдался.

В отношении мужчины возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Следователи готовят подозрение и ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения. Стрелку грозит до 7 лет тюремного заключения.

Фото: в Киеве спецназ задержал мужчину, который стрелял в прохожих (kyiv.npu.gov.ua)