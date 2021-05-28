В Киеве спецназ задержал стрелявшего из окна в прохожих

В Киеве житель одной из многоэтажек Голосеевского района устроил стрельбу по прохожим из окна своей квартиры. В результате инцидента никто не пострадал. Спецназ полиции задержал стрелка.
Об этом сообщила пресс-служба главного управления Национальной полиции Украины в Киеве.
О стрельбе по прохожим из квартиры в полицию сообщили соседи стрелка. По указанному адресу немедленно выехала оперативная группа, медики и спецназ полиции.
Предположительно стрелок был пьян и закрывшись в квартире открыл огонь по прохожим. Чтобы его обезвредить спецназ выломал дверь и ворвался в помещение. Мужчина успел забаррикадироваться и угрожал покончить с собой. После переговоров он сдался.
В отношении мужчины возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Следователи готовят подозрение и ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения. Стрелку грозит до 7 лет тюремного заключения.
Фото: в Киеве спецназ задержал мужчину, который стрелял в прохожих (kyiv.npu.gov.ua)
Напомним, 21 мая в Киеве парень из окна многоэтажки обстрелял воинскую часть на Печерске из пневматического оружия. Его задержали и доставили в отделение полиции.
Отметим, ранее в Киеве возле супермаркета произошла стрельба. В результате происшествия есть пострадавший.
До этого в столице между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них достал пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента.