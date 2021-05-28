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У Києві спецназ затримав того, хто стріляв з вікна в перехожих

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Києві житель однієї з багатоповерхівок Голосіївського району влаштував стрілянину по перехожих з вікна своєї квартири. В результаті інциденту ніхто не постраждав. Спецпідрозділ поліції затримав стрілка.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції України в Києві.

Про стрілянину по перехожих з квартири в поліцію повідомили сусіди стрілка. За вказаною адресою негайно виїхала оперативна група, медики та спецпідрозділ поліції.

Імовірно стрілець був п'яний і закрившись в квартирі відкрив вогонь по перехожих. Щоб його знешкодити спецпідрозділ виламав двері і увірвався в приміщення. Чоловік встиг забарикадуватися і погрожував накласти на себе руки. Після переговорів він здався.

Відносно чоловіка порушено кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) КК України. Слідчі готують підозру та клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу. Стрілку загрожує до 7 років тюремного ув'язнення.

Фото: у Києві спецназ затримав чоловіка, який стріляв у перехожих (kyiv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, 21 травня в Києві хлопець з вікна багатоповерхівки обстріляв військову частину на Печерську з пневматичної зброї. Його затримали і доставили у відділення поліції.

Зазначимо, раніше у Києві біля супермаркету сталася стрілянина. В результаті події є потерпілий.

До цього в столиці між двома чоловіками виник конфлікт, в ході якого один з них дістав пістолет і кілька разів вистрілив в опонента.

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