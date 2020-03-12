В Киеве сожгли автомобиль и.о. главы госэкоинспекции

И.о главы Государственной экологической инспекции Егору Фирсову неизвестные сожгли автомобиль. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его страницу в Facebook.

Фирсов считает, что "видимо таким образом оценили работу моей команды во главе экоинспекции".

"Друзья, только что прямо под домом неизвестные сожгли мою машину. Пожарные прибыли оперативно и потушили огонь, но восстановлению авто уже не подлежит. В данный момент общаюсь с полицией", - написал Фирсов.

Напомним, в ночь на 30 января в Львове неизвестный поджег "Мицубиси Кольт" журналистки возле ее дома. Полиция открыла уголовное дело по факту поджога авто местной журналистки. Сообщалось, что правоохранители проверяет версию поджога из-за профессиональной деятельности.

Также в селе Овадное (Волынская область) сгорел автомобиль священника ПЦУ, полиция предварительно квалифицировала произошедшее как умышленное уничтожение имущества. Предварительно следователи квалифицируют произошедшее по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины.