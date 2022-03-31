В Киеве создали комендатуру: что это значит

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приказ Киевской городской военной администрации.

Согласно документу, комендатура в столице создана для организации и обеспечения мероприятий во время введения комендантского часа и установления специального режима светомаскировки. Кроме того, она будет координировать действия войсковых формирований, правоохранительных органов, органов власти и военного управления.

Кроме коменданта в нее будет входить шесть человек:

заместитель коменданта;

советник по юридическим вопросам;

координатор по вопросам перемещения военных транспортных средств;

координатор по контролю за исполнением комендантского часа, специального режима светомаскировки и работы блокпостов;

координатор по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами;

координатор по расквартировании и взаимодействию со службами жизнеобеспечения местных органов власти.

Территориально комендатура будет находиться на проспекте Победы.