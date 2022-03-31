В Киеве создали комендатуру: что это значит
В Киеве создали комендатуру. Ее возглавил генерал-майор Виктор Плахтий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приказ Киевской городской военной администрации.
Согласно документу, комендатура в столице создана для организации и обеспечения мероприятий во время введения комендантского часа и установления специального режима светомаскировки. Кроме того, она будет координировать действия войсковых формирований, правоохранительных органов, органов власти и военного управления.
Кроме коменданта в нее будет входить шесть человек:
- заместитель коменданта;
- советник по юридическим вопросам;
- координатор по вопросам перемещения военных транспортных средств;
- координатор по контролю за исполнением комендантского часа, специального режима светомаскировки и работы блокпостов;
- координатор по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами;
- координатор по расквартировании и взаимодействию со службами жизнеобеспечения местных органов власти.
Территориально комендатура будет находиться на проспекте Победы.
Напомним, в Киеве с 28 марта возобновили работу Центры предоставления административных услуг.
Война России против Украины идет 36-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Победа будет за нами! Слава Украине!