У Києві створили комендатуру: що це означає
У Києві створили комендатуру. Її очолив генерал-майор Віктор Плахтій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на наказ Київської міської військової адміністрації.
Згідно з документом, комендатура в столиці створена для організації та забезпечення заходів під час введення комендантської години і встановлення спеціального режиму світломаскування. Крім того, вона координуватиме дії військових формувань, правоохоронних органів, органів влади та військового управління.
Крім коменданта в неї входитиме шестеро осіб:
- заступник коменданта;
- радник з юридичних питань;
- координатор з питань переміщення військових транспортних засобів;
- координатор з контролю за виконанням комендантської години, спеціального режиму світломаскування та роботи блокпостів;
- координатор з питань взаємодії з правоохоронними органами;
- координатор з розквартирування та взаємодії зі службами життєзабезпечення місцевих органів влади.
Територіально комендатура знаходитиметься на проспекті Перемоги.
Нагадаємо, у Києві з 28 березня відновили роботу Центри надання адміністративних послуг.
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