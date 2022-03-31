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У Києві створили комендатуру: що це означає

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Київ, Четвер 31 березня 2022 14:43
У Києві створили комендатуру: що це означає Фото: оборона Києва (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Києві створили комендатуру. Її очолив генерал-майор Віктор Плахтій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на наказ Київської міської військової адміністрації.

Згідно з документом, комендатура в столиці створена для організації та забезпечення заходів під час введення комендантської години і встановлення спеціального режиму світломаскування. Крім того, вона координуватиме дії військових формувань, правоохоронних органів, органів влади та військового управління.

Крім коменданта в неї входитиме шестеро осіб:

  • заступник коменданта;
  • радник з юридичних питань;
  • координатор з питань переміщення військових транспортних засобів;
  • координатор з контролю за виконанням комендантської години, спеціального режиму світломаскування та роботи блокпостів;
  • координатор з питань взаємодії з правоохоронними органами;
  • координатор з розквартирування та взаємодії зі службами життєзабезпечення місцевих органів влади.

Територіально комендатура знаходитиметься на проспекті Перемоги.

Нагадаємо, у Києві з 28 березня відновили роботу Центри надання адміністративних послуг.

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