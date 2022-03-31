У Києві створили комендатуру: що це означає

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на наказ Київської міської військової адміністрації.

Згідно з документом, комендатура в столиці створена для організації та забезпечення заходів під час введення комендантської години і встановлення спеціального режиму світломаскування. Крім того, вона координуватиме дії військових формувань, правоохоронних органів, органів влади та військового управління.

Крім коменданта в неї входитиме шестеро осіб:

заступник коменданта;

радник з юридичних питань;

координатор з питань переміщення військових транспортних засобів;

координатор з контролю за виконанням комендантської години, спеціального режиму світломаскування та роботи блокпостів;

координатор з питань взаємодії з правоохоронними органами;

координатор з розквартирування та взаємодії зі службами життєзабезпечення місцевих органів влади.

Територіально комендатура знаходитиметься на проспекті Перемоги.