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В Киеве создадут дополнительные подразделения теробороны

Автор: Дмитрий Кузнецов

Мэр Киева Виталий Кличко объявил о создании в столице дополнительных отрядов территориальной обороны. По его словам, 112 бригада укомплектована полностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Кличко.

"На 100% укомплектована 112 бригада территориальной обороны нашего города. Сейчас мы решаем вопрос создания дополнительных подразделений защитников Киева", - сказал Кличко.

Напомним, ранее Кличко назвал вторжение России в Украину кровавой войной и заверил, что будет защищать страну с оружием в руках.

Отметим, накануне Виталий Кличко обратился к жителям столицы, призвав их сохранять спокойствие.

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Виталий КличкоВторжение России в Украину