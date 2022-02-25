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У Києві створять додаткові підрозділи тероборони

Автор: Дмитрий Кузнецов

Мер Києва Віталій Кличко оголосив про створення в столиці додаткових загонів територіальної оборони. За його словами, 112 бригада укомплектована повністю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Кличка.

"На 100% укомплектована 112 бригада територіальної оборони нашого міста. Зараз ми вирішуємо питання створення додаткових підрозділів захисників Києва", - сказав Кличко.

Нагадаємо, раніше Кличко назвав вторгнення Росії в Україну кривавою війною та запевнив, що захищатиме країну зі зброєю в руках.

Зазначимо, що напередодні Віталій Кличко звернувся до мешканців столиці, закликавши їх зберігати спокій.

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Віталий КличкоВторгнення Росії до України