У Києві намагались здійснили рейдерське захоплення спорткомплексу

Фото: захоплення спорткомплексу (facebook.com/yulia.stoiko)

Невідомі намагалися побудувати барикади всередині спорткомплексу

У Києві на вулиці Бориспільській у Дарницькому районі більше 62 рейдерів намагались здійснили захоплення спорткомплексу "Схід", зламавши вхідні двері і забарикадувавшись з середини. Поліція відкрила кримінальне провадження, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Повідомляється, що коли невідомі забаррикадировлись, вони почали розбирати інвентар і ламати підлогу, щоб побудувати барикади всередині спорткомплексу.

Фото: захоплення спорткомплексу (facebook.com/yulia.stoiko)

В поліції повідомляють, що для врегулювання конфлікту правоохоронці вивели з приміщення комплексу 62 людини, яких доставили в районне управління поліції для з'ясування їх особистих даних і всіх обставин інциденту. Прес-служба поліції зазначила, що правоохоронці продовжують знаходиться біля спорткомплексу, ситуація контролюється.

Опубліковано Yulia Stoiko Понеділок, 22 квітня 2019 р.

Опубліковано Yulia Stoiko Понеділок, 22 квітня 2019 р.

"Слідчі Дарницького УП ГУНП в м. Києві почали кримінальне провадження за ст. 206-2 (Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області поліція затримала групу рейдерів з семи осіб.

Раніше РБК-Україна писало, що в селі Вільшанська Новоселиця Василівського району Київської області невідомі особи намагалися здійснити силове захоплення землі, а також зняти з посади голови сільської ради.