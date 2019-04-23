ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві намагались здійснили рейдерське захоплення спорткомплексу

Новини » Надзвичайні події    23.04.2019 - 15:40
У Києві намагались здійснили рейдерське захоплення спорткомплексу
Фото: захоплення спорткомплексу (facebook.com/yulia.stoiko)

Невідомі намагалися побудувати барикади всередині спорткомплексу

У Києві на вулиці Бориспільській у Дарницькому районі більше 62 рейдерів намагались здійснили захоплення спорткомплексу "Схід", зламавши вхідні двері і забарикадувавшись з середини. Поліція відкрила кримінальне провадження, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Повідомляється, що коли невідомі забаррикадировлись, вони почали розбирати інвентар і ламати підлогу, щоб побудувати барикади всередині спорткомплексу.

У Києві намагались здійснили рейдерське захоплення спорткомплексуФото: захоплення спорткомплексу (facebook.com/yulia.stoiko)

В поліції повідомляють, що для врегулювання конфлікту правоохоронці вивели з приміщення комплексу 62 людини, яких доставили в районне управління поліції для з'ясування їх особистих даних і всіх обставин інциденту. Прес-служба поліції зазначила, що правоохоронці продовжують знаходиться біля спорткомплексу, ситуація контролюється.

 

 

Опубліковано Yulia Stoiko Понеділок, 22 квітня 2019 р.

 

 

 

Опубліковано Yulia Stoiko Понеділок, 22 квітня 2019 р.

"Слідчі Дарницького УП ГУНП в м. Києві почали кримінальне провадження за ст. 206-2 (Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області поліція затримала групу рейдерів з семи осіб.

Раніше РБК-Україна писало, що в селі Вільшанська Новоселиця Василівського району Київської області невідомі особи намагалися здійснити силове захоплення землі, а також зняти з посади голови сільської ради.

В Київській області поліція зупинила рейдерське захоплення аграрного кооперативу У МОЗ заявили про рейдерське захоплення медуніверситету в Одесі
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України Київрейдерский захват
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся