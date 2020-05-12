В Киеве совершили нападение на медцентр

Иллюстративное фото ( twitter.com/prefpolice)

Злоумышленников поймали по "горячим" следам

В Киеве трое мужчин совершили нападение на медицинский центр и ограбили его сотрудников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры в Facebook.

Сообщается, что 9 мая злоумышленники проникли в помещение медицинского центра, расположенного по ул. Победы, и, угрожая персоналу применением насилия, забрали личные средства и мобильные телефоны двух сотрудниц. Кроме этого, злоумышленники похитили официальные штампы и печати медцентра.

"Благодаря слаженной работе правоохранителей нападающих удалось задержать в тот же день. При личном обыске у мужчин обнаружили мобильные телефоны, печати и деньги", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что мужчинам было сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 187 (разбой, соединенный с проникновением в помещение) и ч. 1 ст. 357 (похищение, присвоение, вымогательство официальных документов, штампов или печатей) Уголовного кодекса Украины. После чего, по ходатайству местной прокуратуры Святошинского районного суда города Киева подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следствие в уголовном производстве продолжается.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пандемия COVID-19 сопровождается серьезным ростом ксенофобии и другими подобными настроениями.

Кроме того, ВОЗ обновила стратегический план по борьбе с пандемией на 2020 год. Согласно обновленным оценкам SPRP, ВОЗ нужно 1,7 млрд долларов для ответа на COVID-19 на всех трех уровнях организации.