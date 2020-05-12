У Києві скоїли напад на медцентр

Ілюстративне фото ( twitter.com/prefpolice)

Зловмисників спіймали по "гарячих" слідах

У Києві троє чоловіків скоїли напад на медичний центр і пограбували його співробітників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу столичної прокуратури в Facebook.

Повідомляється, що 9 травня зловмисники проникли в приміщення медичного центру, розташованого по вул. Перемоги, і, погрожуючи персоналу застосуванням насильства, забрали особисті кошти і мобільні телефони двох співробітниць. Крім цього, зловмисники викрали офіційні штампи і печатки медцентру.

"Завдяки злагодженій роботі правоохоронців нападників вдалося затримати в той же день. При особистому обшуку у чоловіків виявили мобільні телефони, друку і гроші", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що чоловікам було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 187 (розбій, поєднаний з проникненням у приміщення) і 1 ч. ст. 357 (викрадення, привласнення, вимагання офіційних документів, штампів чи печаток) Кримінального кодексу України. Після чого, за клопотанням місцевої прокуратури Святошинського районного суду міста Києва підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Слідство у кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що пандемія COVID-19 супроводжується серйозним зростанням ксенофобії та іншими подібними настроями.

Крім того, ВООЗ оновила стратегічний план боротьби з пандемією на 2020 рік. Згідно з оновленими оцінками SPRP, ВООЗ потрібно 1,7 млрд доларів для відповіді на COVID-19 на всіх трьох рівнях організації.