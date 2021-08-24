В Киеве состоялся марш защитников Украины: фото и видео

Колонну марша возглавляли родственники погибших защитников Украины. За ними шли семьи Героев Небесной сотни, пленных и пропавших без вести в результате украинско-российской войны.

Фото: в Киеве прошел марш защитников Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)

Далее колонна строилась из медиков и капелланов. Ветераны войны шагали в порядке по территориальному принципу. Киевские военнослужащие шли первый, а за ними - защитники Украины из других областей.

Фото: в Киеве прошел марш защитников Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)

Отметим, что марш начался в парке Тараса Шевченко и его участники начали шагать к Майдану Независимости.