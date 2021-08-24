У Києві відбувся марш захисників України: фото та відео

Колону маршу очолювали родичі загиблих захисників України. За ними йшли родини героїв Небесної Сотні, полонених та зниклих безвісти внаслідок українсько-російської війни.

Фото: у Києві пройшов марш захисників України (Віталій Носач, РБК-Україна)

Далі колона будувалася з медиків та капеланів. Ветерани війни крокували у порядку за територіальним принципом. Київські військовослужбовці йшли перший, а за ними - захисники України з інших областей.

Фото: у Києві пройшов марш захисників України (Віталій Носач, РБК-Україна)

Відзначимо, що марш почався у парку Тараса Шевченка й його учасники почали крокувати до Майдану Незалежності.