В Киеве состоялось второе открытое обучение для гражданского населения

Как сообщают организаторы, обучение собрало более 500 участников

Участники учений осваивали тактику малых пехотных групп, ведение ближнего боя, работу с техникой, эвакуацию раненых, патрулирование территории, медицинскую помощь и многое другое.

Отдельная группа участников, обладающих опытом боевых действий, приняла участие в стрелковых учениях на полигоне под Киевом.

По словам лидера Нацкорпуса и основного инициатора кампании Андрея Белецкого, за последние дни подобные выучки состоялись во Львове, Одессе, Кропивницком и других городах, объединив несколько тысяч участников.

"Сегодня здесь совершенно разные люди и сегодня это мероприятие совершенно точно не имеет политической или идеологической окраски. В то время, когда стоит враг у ворот, есть только одна ориентация: ты за Украину или ты против Украины", - сказал Белецкий.

Также в мероприятии принял участие бывший заместитель секретаря СНБО генерал-майор Сергей Кривонос.