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Кличко поддержал харьковчан: собирает АГУ для обсуждения теробороны

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Киев, Понедельник 24 января 2022 18:05
Кличко поддержал харьковчан: собирает АГУ для обсуждения теробороны Фото: глава Ассоциации городов Украины, мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Глава Ассоциации городов Украины (АГУ), мэр Киева Виталий Кличко инициирует проведение 28 января заседания правления АГУ для обсуждения вопросов территориальной обороны городов. Особое внимание должно быть уделено вопросам безопасности и обороноспособности приграничных регионов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пост Кличко в Facebook.

"Сегодня для защиты украинского государства крайне важны четкая координация действий, совместная работа и единая позиция местной власти и центральной. Поэтому я инициировал собрать заседание правления Ассоциации городов Украины, на котором обсудим мероприятия по организации территориальной обороны каждой области, каждого города и поселка. Единство, выдержка и спокойствие, взаимопомощь и взаимоподдержка - главное во время столь сложных испытаний для страны", - отметил Кличко.

Он выразил поддержку городу Харькову.

"На фоне обсуждения в последние дни заявлений относительно якобы вероятного захвата российским агрессором Харькова, как председатель Ассоциации городов Украины, от имени АГУ хочу выразить городу Харькову и всей Харьковщине поддержку и убеждение, что никакого захвата не будет. Потому что за Харьковом - вся Украина! Кроме Харьковщины, приграничными являются Донетчина, Луганщина, Черниговщина, Сумщина, Херсонщина и некоторые другие регионы, граничащие с Россией. Вопросы их безопасности и обороноспособности - это вопросы безопасности и всех других регионов Украины", - заявил Кличко.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский упомянул Харьков в интервью The Washington Post как приграничный город, который может быть захвачен при широкомасштабном российском вторжении.

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Виталий Кличко
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