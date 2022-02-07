У Києві відбувся другий відкритий вишкіл для цивільного населення

Як повідомляють організатори, вишкіл зібрав понад 500 учасників

Учасники навчань опановували тактику малих піхотних груп, ведення ближнього бою, роботу з технікою, евакуацію поранених, патрулювання території, домедичну допомогу та багато іншого.

Окрема група учасників, що мають досвід бойових дій, взяла участь у стрілецьких навчаннях на полігоні під Києвом.



За словами лідера Нацкорпусу та основного ініціатора кампанії Андрія Білецького, за останні дні подібні вишколи відбулися у Львові, Одесі, Кропивницькому та інших містах, об'єднавши загалом кілька тисяч учасників.



"Сьогодні тут абсолютно різні люди і сьогодні цей захід абсолютно точно не має політичної або ідеологічної забарви. В той час, коли стоїть ворог біля воріт, є лише одна орієнтація: ти за Україну чи ти проти України", - сказав Білецький.



Також, в заході взяв участь колишній заступник секретаря РНБО генерал-майор Сергій Кривонос.