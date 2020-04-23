В Киеве составили более 950 протоколов за нарушение карантина

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что за нарушение карантина в столице правоохранители составили 951 административный протокол. Об этом он сказал на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Он подчеркнул, что были открыты и несколько уголовных производств.

"По поводу тех людей, которые пренебрегали правилами и подвергают опасности других, в столице открыли несколько уголовных производств за нарушение карантинных ограничений. Всего за это время правоохранители составили 951 протокол в отношении нарушителей. Из них 179 - за пребывание без масок в общественных местах, 21 - за пребывание группой более двух человек. По результатам рассмотрения в судах в бюджет взыскано почти 177 тысяч гривен", - заявил Кличко.

Напомним, мэр Киева заявил, что количество лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Киеве увеличилось до 1059. По его словам, за сутки было зафиксировано 70 новых случаев COVID-19. Среди заболевших - 5 медиков.

Как писало РБК-Украина, по словам Кличко, Киев разработал план поэтапного ослабления карантина, объявленного в столице в связи с пандемией коронавируса. Градоначальник отметил, что необходимо пройти пик болезни.