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Киев разработал план поэтапного ослабления карантина

Новости » Коронавирус     21.04.2020 - 12:15
Киев разработал план поэтапного ослабления карантина
Фото: Виталий Кличко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Соответствующее заявление сделал мэр Киева Виталий Кличко

Киев разработал план поэтапного ослабления карантина, объявленного в столице в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

Глава города отметил, что необходимо пройти пик болезни.

"План поэтапного ослабления ограничений разработала и столица. Мы понимаем, что бизнес должен работать, что город должен развиваться. Что нам нужно оживлять экономику. Мы должны пройти пик болезни. Его в Украине и городе ожидаем через неделю-две. После этого, исходя из ситуации, будем внедрять постепенное ослабление ограничительных мер", - заявил Кличко.

Напомним, в Киеве за сутки из-за коронавируса умерли еще два человека. Кличко отметил, за сутки заразились коронавирусом в Киеве 42 человека. Всего в столице инфицировались 892 человека.

Как писало РБК-Украина, главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что число зараженных коронавирусом в Украине уже могло бы достигнуть 180 тысяч в случае, если бы в Украине не ввели карантин.

Коронавирус в Киеве: за сутки умерли еще два человека При отсутствии карантина коронавирусом могли заразиться почти 200 тыс. украинцев
Новости Украины Виталий КличкоКиевКоронавирус
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