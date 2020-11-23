В Киеве составили 243 протокола о нарушении карантина выходного дня

В Киеве за прошедшие выходных правоохранители составили 243 административных протокола из-за нарушений карантинных требований. Всего было проверено 1509 объектов.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Подавляющее большинство нарушений связано с работой учреждений хозяйственной деятельности, несмотря на запрет в рамках карантина выходного дня.

"По результатам проверок, в 243 случаях выявлены нарушения карантина, а затем за невыполнение требований ч.1 ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях на должностных лиц составлены админпротоколы. За это предусмотрено наложение штрафа от 34 до 170 тысяч гривен", - сообщили в полиции.

Напомним, в Украине с 14 ноября вступил в силу карантин выходного. Новые ограничения будут действовать до конца ноября. Подробнее о том, какие ограничения вводятся, читайте в материале РБК-Украина.

За первые выходные нового карантина в стране закрыли 2,4 тысячи объектов.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве в воскресенье составили 44 протокола за нарушения карантина выходного дня.