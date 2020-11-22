Карантин в Киеве: в воскресенье составили 44 протокола за нарушения

Фото: проверка соблюдения карантина (РБК-Украина)

В Киеве с начала воскресенья мобильные группы проверили на соблюдение карантинных ограничений 1634 субъекта хозяйствования. По результатам проверки уже составили 44 административных протокола о нарушении карантина.

Об этом сообщает ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве на своей странице в Facebook.

Больше всего нарушений установленного правительством карантина выходного дня зафиксировали в Голосеевском и Деснянском районах - по 6, Соломенском и Подольском - по 5 протоколов.

Ночью мобильные бригады проверили 29 заведений, нарушения обнаружили в четырех из них. Запрет на работу в ночное время нарушили развлекательные заведения "Brugge", "Bestie", "Villa Riviera" и "Mister Cat". Их закрыли и составили админпротоколы.

Как отмечают в Госпродпотребслужбе, заведения "Mister Cat" и "Villa Riviera" являются систематическими нарушителями карантина, поэтому в полицию передали материалы для открытия дела по статье 325 УК Украины. В ближайшие дни материалы передадут в прокуратуру.

Напомним, 21 ноября вступил в силу закон, предусматривающий наказание за неправильное ношение маски. За такое нарушение украинцев теперь могут штрафовать на 170-255 гривен.

Добавим, в Украине за минувшие сутки обнаружили свыше 12 тысяч новых случаев коронавируса. Больше всего новых больных зафиксировали в Киеве - 1199.