У Києві склали 243 протоколи про порушення карантину вихідного дня

У Києві за минулі вихідні правоохоронці склали 243 адміністративних протоколи через порушення карантинних вимог. Всього було перевірено 1509 об'єктів.

Про це повідомили в прес-службі поліції Києва.

Переважна більшість порушень пов'язана з роботою установ господарської діяльності, попри заборону в рамках карантину вихідного дня.

"За результатами перевірок, у 243 випадках виявлено порушення карантину, а потім за невиконання вимог ч. 1 ст. 44-3 (порушення правил карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення на посадових осіб складені адмінпротоколи. За це передбачено накладення штрафу від 34 до 170 тисяч гривень", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, в Україні з 14 листопада набув чинності карантин вихідного. Нові обмеження діятимуть до кінця листопада. Детальніше про те, які обмеження вводяться, читайте в матеріалі РБК-Україна.

За перші вихідні нового карантину в країні закрили 2,4 тисячі об'єктів.

Раніше РБК-Україна писало, що в Києві в неділю склали 44 протоколи за порушення карантину вихідного дня.