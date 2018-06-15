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Інтерв'ю

У Києві повідомили про замінування трьох судів

НовиниНадзвичайні події    15.06.2018 - 13:32
Фото: Печерський суд (РБК-Україна)
Фото: Печерський суд (РБК-Україна)

Наразі інформація перевіряється спеціалістами

У Києві повідомляють про замінування трьох судів: Печерського, Шевченківського та Солом‘янського. Про це повідомляє "Київ Оперативний".

"Щойно на лінію 102 надійшло одразу три повідомлення про замінування судів - Печерський суд (Хрещатик, 42А), Шевченківський суд (Смірнова-Ласточкіна, 10Б) та Солом‘янський суд (Шутова, 1)", - йдеться у повідомленні.

Наразі інформація перевіряється спеціалістами.

Нагадаємо, за фактами хибних повідомлень про мінування бізнес-центрів у Харкові поліція порушила справи. 14 червня 2018 року у Харкові вже десятий день поспіль "мінували" бізнес-центри.

За фактами хибних повідомлень про мінування бізнес-центрів у Харкові поліція порушила справи Інформація про мінування будівлі бізнес-центру у Києві не підтвердилася
Теги публікації: минирование, Печерский райсуд, Соломенский райсуд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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