У Києві повідомили про замінування трьох судів

Наразі інформація перевіряється спеціалістами
У Києві повідомляють про замінування трьох судів: Печерського, Шевченківського та Солом‘янського. Про це повідомляє "Київ Оперативний".
"Щойно на лінію 102 надійшло одразу три повідомлення про замінування судів - Печерський суд (Хрещатик, 42А), Шевченківський суд (Смірнова-Ласточкіна, 10Б) та Солом‘янський суд (Шутова, 1)", - йдеться у повідомленні.
Наразі інформація перевіряється спеціалістами.
Нагадаємо, за фактами хибних повідомлень про мінування бізнес-центрів у Харкові поліція порушила справи. 14 червня 2018 року у Харкові вже десятий день поспіль "мінували" бізнес-центри.