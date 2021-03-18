UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Киеве сообщили о заминировании семи станций метро

Автор: Андрей Василюк

В Киеве поступило анонимное сообщение о минировании семи станций метро. Они сейчас закрыты на вход.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в Facebook.

Пока не работают такие станции (закрыты на вход и выход):

  • "Театральная" + пересадочный узел на "Золотые ворота";
  • "Дворец спорта" + пересадочный узел на "Площадь Льва Толстого";
  • "Майдан Независимости";
  • "Крещатик";
  • "Академгородок";
  • "Красный хутор";
  • "Героев Днепра".

"Поступил анонимный звонок о минировании! Информация об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки", - говорится в сообщении метрополитена.

Отметим, в Киеве регулярно поступают сообщения о "заминировании" станций метро и других транспортных объектов.

В частности, 4 марта в Киеве после звонка о минировании закрыли две станции метро "Университет" и "Крещатик". Информация о минировании, как это бывает часто, не подтвердилась.

Ранее в Киеве неизвестный "заминировал" Центральный железнодорожный вокзал. Тогда на месте работали сотрудники Нацгвардии, они не пускали пассажиров в здание.

В декабре в Киеве из-за сообщения о минировании закрыли станции метро "Крещатик" и "Майдан Независимости". Эти станции были закрытыми более пяти часов, пока правоохранители проверяли информацию о минировании.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве проверяли информацию о массовом минировании объектов. В частности, неизвестный заявил о минировании здания по адресу, где находится Днепровское управление полиции Киева.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины метро
Читайте также
Рубан исключает остановку метро из-за локдауна в Киеве
В Киеве возможны ограничения в работе трех центральных станций метро
Сегодня в Киеве возможны ограничения на центральных станциях метро
Прогноз погоды