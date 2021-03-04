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В Киеве закрыли две станции метро из-за сообщения о минировании

Новина українською → Киев, Четверг 04 марта 2021 12:59
В Киеве закрыли две станции метро из-за сообщения о минировании Фото: метро в Киеве (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

В Киеве после звонка о минировании закрыли две станции метро. Речь идет о станциях "Университет" и "Крещатик".

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, звонок о минировании станций метро поступил анонимно. Вместе с ними закрыли на вход и выход пересадочный узел "Майдан Незалежности". Сейчас правоохранители проверяют информацию о минировании.

В ведомстве отмечают, что информация об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки.

Напомним, ранее в Киеве неизвестный "заминировал" Центральный железнодорожный вокзал. Тогда на месте работали сотрудники Нацгвардии, они не пускали пассажиров в здание.

Кроме того, в декабре в Киеве из-за сообщения о минировании закрыли станции метро "Крещатик" и "Майдан Независимости". Эти станции были закрытыми более пяти часов, пока правоохранители проверяли информацию о минировании.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве проверяли информацию о массовом минировании объектов. В частности, неизвестный заявил о минировании здания по адресу, где находится Днепровское управление полиции Киева.

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