RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Києві повідомили про замінування сімох станцій метро

Автор: Андрій Василюк

У Києві надійшло анонімне повідомлення про замінування семи станцій метро. Вони наразі зачинені на вхід.

Про це повідомляє прес-служба Київського метрополітену у Facebook.

Наразі не працюють такі станції (зачинені на вхід та вихід):

  • "Театральна" + пересадочний вузол на "Золоті ворота";
  • "Палац спорту" + пересадочний вузол на "Площа Льва Толстог";
  • "Майдан Незалежності";
  • "Хрещатик";
  • "Академмістечко";
  • "Червоний хутір";
  • "Героїв Дніпра".

"Надійшов анонімний дзвінок про мінування! Інформація про відкриття станцій буде опублікована одразу після завершення перевірки", - йдеться в повідомленні метрополітену.

Зазначимо, у Києві регулярно надходять повідомлення про "замінування" станцій метро і інших транспортних об'єктів.

Зокрема, 4 березня у Києві після дзвінка про мінування закрили дві станції метро "Університет" і "Хрещатик". Інформація про мінування, як це буває часто, не підтвердилася.

Раніше у Києві невідомий "замінував" Центральний залізничний вокзал. Тоді на місці працювали співробітники Нацгвардії, вони не пускали пасажирів в будівлю.

У грудні у Києві через повідомлення про мінування закрили станції метро "Хрещатик" та "Майдан Незалежності". Ці станції були закритими понад п'ять годин, поки правоохоронці перевіряли інформацію про мінування.

Також РБК-Україна писало, що у Києві перевіряли інформацію про масове мінування об'єктів. Зокрема, невідомий заявив про мінування будівлі за адресою, де знаходиться Дніпровське управління поліції Києва.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України метро
Читайте також
Рубан виключає зупинку метро через локдаун у Києві
У Києві можливі обмеження в роботі трьох центральних станцій метро
Сьогодні в Києві можливі обмеження на центральних станціях метро
Прогноз погоди