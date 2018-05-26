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Інтерв'ю

У Києві повідомили про замінування 5 станцій метро

НовиниНадзвичайні події    26.05.2018 - 13:53
Фото: станція метро "Героїв Дніпра" (УНІАН)
Фото: станція метро "Героїв Дніпра" (УНІАН)

Станції зачинено для пасажирів, проводиться перевірка

У Києві повідомили про замінування 5 станцій метро. Про це щойно повідомила прес-служба метрополітену.

"Увага! Надійшли анонімні дзвінки про мінування станцій - "Дніпро", "Гідропарк", "Лівобережна", "Арсенальна" та "Героїв Дніпра". Станції зачинено для пасажирів, проводиться перевірка", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 22 травня у Дніпропетровській області співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали "телефонних терористів".

"Аноніми" здійснили неправдиві повідомлення з погрозами терористичного характеру.

СБУ викрила чотирьох "телефонних терористів" Інформація про замінування чотирьох бізнес-центрів у Харкові не підтвердилась
Теги публікації: Київ, метро, минирование  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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