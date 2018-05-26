Станції зачинено для пасажирів, проводиться перевірка
У Києві повідомили про замінування 5 станцій метро. Про це щойно повідомила прес-служба метрополітену.
"Увага! Надійшли анонімні дзвінки про мінування станцій - "Дніпро", "Гідропарк", "Лівобережна", "Арсенальна" та "Героїв Дніпра". Станції зачинено для пасажирів, проводиться перевірка", - йдеться у повідомленні.
Увага! Надійшли анонімні двінки про мінування станцій - "Дніпро", "Гідропарк", "Лівобережна", "Арсенальна" та "Героїв Дніпра".— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) May 26, 2018
Станції зачинено для пасажирів, проводиться перевірка. pic.twitter.com/UKmeTpIqVU
Нагадаємо, 22 травня у Дніпропетровській області співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали "телефонних терористів".
"Аноніми" здійснили неправдиві повідомлення з погрозами терористичного характеру.