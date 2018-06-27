В Киеве сообщили о минировании здания Высшего совета правосудия

Из здания эвакуировали всех сотрудников

Из здания Высшего совета правосудия, расположенной на улице Студенческой в Киеве, эвакуировали всех сотрудников из-за сообщения о заминировании, на месте происшествия работает полиция. Об этом сообщает пресс-служба ВРП в Facebook.

"Коллектив Высшего совета правосудия срочно эвакуированы из помещения. Поступило сообщение о заминировании. О ходе Национальной полиции будем сообщать дополнительно", - говорится в сообщении.

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В полиции рассказали, что на месте происшествия работают правоохранители, кинологи и взрывотехники.

"Сегодня в 9 часов 15 минут утра в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение о взрывчатке, которая якобы заложена в помещении здания, расположенного на улице Студенческой. На адрес незамедлительно выехали сотрудники всех профильных служб", - говорится в сообщении.

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"Данное сообщение должным образом зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений. В настоящее время продолжается проверка помещений здания и прилегающей к ней территории. Решается вопрос об открытии уголовного производства", - добавили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве сообщили о минировании 6 станций метро.