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В Киеве сообщили о минировании здания Высшего совета правосудия

НовостиПроисшествия    27.06.2018 - 11:59
Фото: в Киеве сообщили о минировании здания Высшего совета правосудия (facebook.com/UA.KyivPolice)
Фото: в Киеве сообщили о минировании здания Высшего совета правосудия (facebook.com/UA.KyivPolice)

Из здания эвакуировали всех сотрудников

Из здания Высшего совета правосудия, расположенной на улице Студенческой в Киеве, эвакуировали всех сотрудников из-за сообщения о заминировании, на месте происшествия работает полиция. Об этом сообщает пресс-служба ВРП в Facebook.

"Коллектив Высшего совета правосудия срочно эвакуированы из помещения. Поступило сообщение о заминировании. О ходе Национальной полиции будем сообщать дополнительно", - говорится в сообщении.

 

Коллектив Высшего совета правосудия срочно эвакуированы из помещения. Поступило сообщение о заминировании. О ходе ЧП...

Опубликовано Высший совет правосудия Вторник, 26 июня 2018 г.

 

В полиции рассказали, что на месте происшествия работают правоохранители, кинологи и взрывотехники.

"Сегодня в 9 часов 15 минут утра в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение о взрывчатке, которая якобы заложена в помещении здания, расположенного на улице Студенческой. На адрес незамедлительно выехали сотрудники всех профильных служб", - говорится в сообщении.

 

Полиция Киева проверяет сообщение о минировании административного здания На месте работает следственно-оперативная группа...

Опубликовано Полиция Киева Среда, 27 июня 2018 г.

 

"Данное сообщение должным образом зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений. В настоящее время продолжается проверка помещений здания и прилегающей к ней территории. Решается вопрос об открытии уголовного производства", - добавили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве сообщили о минировании 6 станций метро.

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Теги публикации: Киев, Киев, минирование  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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