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У Києві повідомили про мінування будівлі Вищої ради правосуддя

НовиниНадзвичайні події    27.06.2018 - 11:59
Фото: у Києві повідомили про мінування будівлі Вищої ради правосуддя (facebook.com/UA.KyivPolice)
Фото: у Києві повідомили про мінування будівлі Вищої ради правосуддя (facebook.com/UA.KyivPolice)

З будівлі евакуювали всіх співробітників

З будівлі Вищої ради правосуддя, розташованої на вулиці Студентській у Києві, евакуювали всіх співробітників через повідомлення про замінування, на місці події працює поліція. Про це повідомляє прес-служба ВРП у Facebook.

"Колектив Вищої ради правосуддя терміново евакуйовано з приміщення. Надійшло повідомлення про замінування. Про хід Національної поліції повідомлятимемо додатково", - йдеться у повідомленні.

 

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Опубліковано Вища рада правосуддя Вівторок, 26 червня 2018 р.

 

У поліції розповіли, що на місці події працюють правоохоронці, кінологи та вибухотехніки.

"Сьогодні о 9 годин 15 хвилин ранку до чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про вибухівку, яка нібито закладена в приміщенні будівлі, розташованої на вулиці Студентській. На адресу негайно виїхали співробітники усіх профільних служб", - йдеться у повідомленні.

 

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Опубліковано Поліція Києва Середа, 27 червня 2018 р.

 

"Дане повідомлення належним чином зареєстроване у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень. На даний час триває перевірка приміщення будівлі та прилеглої до неї території. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження", - додали у поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Києві повідомили про мінування 6 станцій метро.

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Теги публікації: Київ, Київ, минирование  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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