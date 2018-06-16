У Києві повідомили про мінування 6 станцій метро

Станції закриті для перевірки
У Києві триває перевірка станцій метро. Надійшла інформація про можливе замінування основних станцій метро, інформує Twitter київського метрополітену.
Повідомляється, що надійшов анонімний дзвінок з інформацією, що станції замінували.
"Увага! Станції "Хрещатик", "Майдан Незалежності", "Золоті ворота", "Театральна", "Палац спорту" і пересадка на "Льва Толстого" закрито для перевірки", - йдеться в повідомленні.
Увага!— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) June 16, 2018
Станції "Хрещатик", "Майдан Незалежності", "Золоті ворота", "Театральна", "Палац спорту" та пересадка на "Льва Толстого" зачинено для перевірки. Надійшов анонімний дзвінок про мінування.
Нагадаємо, в Києві з 17 травня пройде Марш рiвностi. Організатори Маршу рівності опублікували інструкцію з безпеки для учасників
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