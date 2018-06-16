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У Києві повідомили про мінування 6 станцій метро

НовиниНадзвичайні події    16.06.2018 - 23:01
Фото: станція метро "Героїв Дніпра" (УНІАН)
Фото: станція метро "Героїв Дніпра" (УНІАН)

Станції закриті для перевірки

У Києві триває перевірка станцій метро. Надійшла інформація про можливе замінування основних станцій метро, інформує Twitter київського метрополітену.

Повідомляється, що надійшов анонімний дзвінок з інформацією, що станції замінували.

"Увага! Станції "Хрещатик", "Майдан Незалежності", "Золоті ворота", "Театральна", "Палац спорту" і пересадка на "Льва Толстого" закрито для перевірки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Києві з 17 травня пройде Марш рiвностi. Організатори Маршу рівності опублікували інструкцію з безпеки для учасників

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Теги публікації: Київ, Київ, метро, минирование  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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