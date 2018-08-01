В Киеве сообщили о "минировании" здания ВСП

После проверки никаких взрывных устройств в здании ВСП найдено не было

Сегодня, 1 августа, неизвестный сообщил о минировании здания Высшего совета правосудия (ВСП). Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь ВСП Оксана Лысенко.

"На телефон Национальной полиции снова поступило сообщение о заминировании здания ВСП. Работа учреждения приостановлена, всех сотрудников и посетителей эвакуировали из здания", - отметила пресс-секретарь.

Фото: минирование ВРП

В то же время спикер ГУ ГСЧС в Киеве Светлана Водолага сообщила, что после проверки никаких взрывных устройств в здании ВСП найдено не было.

Напомним, что 27 июня также сообщали о минировании здания Высшего совета правосудия.

Во время осмотра помещения работниками следственно-оперативной группы, взрывотехнической и кинологической служб взрывчатых веществ также не было обнаружено.