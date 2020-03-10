У Києві повідомили про замінування Окружного адмінсуду

Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

З приміщень ОАСК проводиться евакуація працівників й відвідувачів

В поліцію надійшло повідомлення про замінування приміщень Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОАСК.

У зв'язку з надходженням повідомлення, була проведена евакуація працівників й відвідувачів суду. Інформацію про можливе мінування перевіряють правоохоронці.

"У зв'язку з надходженням в Національну поліцію повідомлення про замінування приміщень Окружного адміністративного суду міста Києва, ведуться заходи негайної евакуації працівників та відвідувачів суду. На місці працює слідчо-оперативна група. Про відновлення роботи суду буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні суду.

Раніше РБК-Україна писало, що днями в Києві евакуювали весь персонал і пасажирів з центрального залізничного вокзалу через повідомлення про замінування.

Також повідомлялося, що 7 березня в Одесі анонім "замінував" ряд громадських будівель. Серед об'єктів, про можливий вибух на яких надійшло анонімне повідомлення, - медичні установи, торгові центри, готелі, вокзали.