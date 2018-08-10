У Києві повідомили про мінування Майдану Незалежності
Правоохоронці оглядають територію на наявність небезпечних предметів та речовин
Сьогодні, 10 серпня, невідома жінка повідомила про мінування площі Майдану Незалежність. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Києві.
Як зазначається, до чергової частини поліції Києва зателефонувала жінка і сказала, що Майдан Незалежності заміновано гранатами.
"На місця подій негайно виїхали спеціалісти вибухотехнічної служби, кінологи та слідчо-оперативні групи. Правоохоронці оглядають територію на наявність небезпечних предметів та речовин", - йдеться у повідомленні.
Відомості зареєстровані у Журналах єдиного обліку територіальних управлінь поліції. За результатами перевірки буде надана правова кваліфікація подіям.
Раніше повідомлялось, що станцію метро "Шулявська" закрили у зв'язку з дзвінком про мінування. Станція метро закрита для перевірки.
Додамо, що 16 липня в Києві мінували станцію метро "Лівобережна", в ході перевірки правоохоронці вибухових пристроїв не виявили. Правоохоронці затримали чоловіка, який 17 липня "мінував" станцію метро "Лівобережна".