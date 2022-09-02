UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве сокращают интервал движения поездов метрополитена

Фото: В Киеве сокращают интервал движения поездов метрополитена (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

В Киевском метрополитене сокращается интервал движения поездов. С понедельника, 5 сентября, в час пик поезда будут ходить каждые три-четыре минуты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Telegram.

При этом в межпиковое время поезда метрополитена будут ходить раз в шесть минут.

Как напомнил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, во время воздушной тревоги движение поездов по наземным участкам метрополитена приостанавливается, а движение по подземным участкам - продолжается.

"В то же время подземные станции продолжают работать круглосуточно как укрытие", - написал он в Facebook.

Напомним, в столице задумали сделать безопасные остановки-укрытия из-за угрозы ракетных ударов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевметро