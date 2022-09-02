RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві скорочують інтервал руху поїздів метрополітену

Фото: у Києві скорочують інтервал руху поїздів метрополітену (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

У Київському метрополітені скорочується інтервал руху поїздів. З понеділка, 5 вересня, в годину пік поїзди ходитимуть кожні три-чотири хвилини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Київської міської державної адміністрації (КМДА) в Telegram.

При цьому в міжпіковий час поїзди метрополітену ходитимуть раз на шість хвилин.

Як нагадав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, під час повітряної тривоги рух поїздів наземними ділянками метрополітену призупиняється, а рух підземними ділянками - триває.

"Разом з тим підземні станції продовжують працювати цілодобово як укриття", - написав він у Facebook.

Нагадаємо, у столиці задумали зробити безпечні зупинки-укриття через загрозу ракетних ударів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київметро