У Києві скорочують інтервал руху поїздів метрополітену

При цьому в міжпіковий час поїзди метрополітену ходитимуть раз на шість хвилин.

Як нагадав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, під час повітряної тривоги рух поїздів наземними ділянками метрополітену призупиняється, а рух підземними ділянками - триває.

"Разом з тим підземні станції продовжують працювати цілодобово як укриття", - написав він у Facebook.

Нагадаємо, у столиці задумали зробити безпечні зупинки-укриття через загрозу ракетних ударів.

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