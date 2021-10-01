У Києві на Софійській площі розпочали підготовку до новорічних свят

Адміністрація Києва та організатори головної ялинки України вже затвердили концепцію новорічно-різдвяного проєкту. Обіцяють, що цьогорічні святкування будуть ще масштабнішими і яскравішими.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу компанії Folk Ukraine.

"Підготовка до новорічно-різдвяного проєкту на Софійській площі розпочалася! Готуємо декорації, гірлянди та іграшки! ", - повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що Folk Ukraine та адміністрація Києва затвердили концепцію святкувань.

Компанія обіцяє, що цього року новорічна ялинка буде вбрана в 10 тисяч прикрас й сяятиме теплими кольорами.

Додамо, що торік головною тематикою Нового року був Казковий ліс. Головна ялинка була обернена більше ніж 10 км гірлянд та прикрашена 1,5 тисячами іграшок. Її висота становила 31 метр.