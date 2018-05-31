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В Киеве сняли баннер с фасада Дома профсоюзов

НовостиПроисшествия    31.05.2018 - 13:23
Фото: Дом профсоюзов (УНИАН)
Фото: Дом профсоюзов (УНИАН)

Баннер сняли с целью доступа к отдельным элементам здания

В Киеве завершился демонтаж баннера с фасада Дома профсоюзов. Об этом сообщает пресс-центр Федерации профсоюзов Украины.

"С целью доступа к отдельным элементам здания, которые нуждаются в восстановительных работах, 30 мая, с фасада Дома профсоюзов на площади Независимости в Киеве был снят баннер и металлические ограждающие конструкции", - говорится в сообщении.

 

Фото: с Дома профсоюзов сняли баннер

Напомним, в среду сообщалось, что в Киеве начали работы по демонтажу баннера на Доме профсоюзов.

Ранее главный инженер проекта капремонта столичного Дома профсоюзов Артем Билык анонсировал, что баннер снимут 1 марта, а окончание ремонтных работ назначено на День независимости, 24 августа.

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Теги публикации: Киев, Киев, Дом профсоюзов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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