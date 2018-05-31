Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Києві зняли банер з фасаду Будинку профспілок

НовиниНадзвичайні події    31.05.2018 - 13:23
Фото: Будинок профспілок (УНІАН)
Фото: Будинок профспілок (УНІАН)

Банер зняли з метою доступу до окремих елементів будівлі

У Києві завершився демонтаж банеру з фасаду Будинку профспілок. Про це повідомляє прес-центр Федерації профспілок України.

"З метою доступу до окремих елементів будівлі, які потребують відновлюваних робіт, 30 травня, з фасаду Будинку профспілок на майдані Незалежності у Києві було знято банер та металеві огороджувальні конструкції", - сказано у повідомленні.

 

Фото: з Будинку профспілок зняли баннер

Нагадаємо, у середу повідомлялося, що у Києві почали роботи по демонтажу банера на Будинку профспілок.

Раніше головний інженер проекту капремонту столичного Будинку профспілок Артем Білик анонсував, що банер знімуть 1 березня, а закінчення ремонтних робіт призначено на День незалежності, 24 серпня.

У Києві відключать воду через ремонт систем водопостачання У Києві "мінували" ринок
Теги публікації: Київ, Київ, Дом профсоюзов  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Бабченко живий: реакція соцмереж на блискучу спецоперацію силовиків
"Останній випадок був кричущим": в Єгипті розповіли про різницю між українськими та російськими туристами
"Бийте хо*лов": у київській маршрутці помітили сепаратиста
У центрі Києва осквернили банер з обличчям Степана Бандери (фото)
On Top