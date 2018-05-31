У Києві зняли банер з фасаду Будинку профспілок

Банер зняли з метою доступу до окремих елементів будівлі

У Києві завершився демонтаж банеру з фасаду Будинку профспілок. Про це повідомляє прес-центр Федерації профспілок України.

"З метою доступу до окремих елементів будівлі, які потребують відновлюваних робіт, 30 травня, з фасаду Будинку профспілок на майдані Незалежності у Києві було знято банер та металеві огороджувальні конструкції", - сказано у повідомленні.

Фото: з Будинку профспілок зняли баннер

Нагадаємо, у середу повідомлялося, що у Києві почали роботи по демонтажу банера на Будинку профспілок.

Раніше головний інженер проекту капремонту столичного Будинку профспілок Артем Білик анонсував, що банер знімуть 1 березня, а закінчення ремонтних робіт призначено на День незалежності, 24 серпня.