В Киеве снегопад, усиленные осадки ожидаются днем

Сегодня днем в Киеве ожидаются интенсивные осадки в виде снегопада. Водителей призывают быть осторожными на дороге.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, киевлян призывают быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендуют водителям придерживаться следующих правил:

соблюдайте скоростной режим, дистанцию и отказывайтесь от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;

при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений, снижайте скорость до минимума;

не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;

в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами

Отмечается, что дорожники заблаговременно начали обработку противогололедными средствами дорог и тротуаров. Сейчас на дорогах работает 156 единиц спецтехники и более 400 дворников. В случае ухудшения погодных условий дорожники готовы применить 544 единицы техники.

Напомним, 14 января в западных, северных, некоторых центральных и южных регионах ожидаются осадки. Температура воздуха днем в Украине будет колебаться от -5 до +2 градусов, а ночью на севере и востоке она опустится до -8.

Вместе с тем в Киеве 15 и 16 января столбики термометров опустятся до -21 градуса.