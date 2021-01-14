У Києві снігопад, посилені опади очікуються вдень

Сьогодні вдень у Києві очікуються інтенсивні опади у вигляді снігопаду. Водіїв закликають бути обачними на дорозі.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, киян закликають бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендують водіям дотримуватись наступних правил:

дотримуйтеся швидкісного режиму, дистанції та відмовляйтеся від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій;

при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;

не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;

в умовах погіршення погодних умов з інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

Зазначається, що дорожники завчасно розпочали обробку протиожеледними засобами доріг і тротуарів. Наразі на дорогах працює 156 одиниць спецтехніки та понад 400 прибиральників. У разі погіршення погодних умов дорожники готові застосувати 544 одиниці техніки.

Нагадаємо, 14 січня у західних, північних, деяких центральних та південних регіонах очікуються опади. Температура повітря вдень в Україні коливатиметься від -5 до +2 градусів, а вночі на півночі та сході вона опуститься до -8.

Разом з тим у Києві 15 та 16 січня стовпчики термометрів опустяться до -21 градусу.