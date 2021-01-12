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До -21 мороза: синоптики предупредили о похолодании в Киеве

Киев, Вторник 12 января 2021 14:00
До -21 мороза: синоптики предупредили о похолодании в Киеве
Фото: погода в Киеве (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

В Киеве 15 и 16 января ожидается значительное снижение температуры. Столбики термометров в этот период опустятся до -21 градуса.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По прогнозу синоптиков, на выходные в Киеве температура воздуха будет составлять от -13 до -18 градусов, местами она опустится до -21. Днем температура воздуха будет в пределах -11 -16 градусов.

В ведомстве также отмечают, что 17 и 18 января такой мороз может удержаться.

Напомним, завтра в Украине ожидается значительное ухудшение погоды, будут снегопады и штормовой ветер. Синоптики предупреждают, что может выпасть до 15 сантиметров снега.

Также синоптики прогнозируют морозы до -20 градусов предварительно на Старый Новый год, 14 января. В страну идут морозы и мокрый снег.

Сегодня же на юго-восточной части Украины ожидается снег с дождем. Температура воздуха днем в регионах будет составлять от -2 до +4, а ночью на всей территории страны будут наблюдаться заморозки.

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