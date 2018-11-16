В Киеве на следующей неделе пройдут учения с использованием сирен

Фото: киевские спасатели (kyivcity.gov.ua)

Учения спасателей запланированы на 20-22 ноября

В Киеве с 20 по 22 ноября пройдут масштабные учения спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Сообщается, что 20 ноября учения будут проходить с возможным запуском сирен в Оболонском районе, 21 ноября - в Днепровском и Деснянском районах Киева. Местные власти призывают жителей города не паниковать в случае передвижения по городу большого количества аварийной спасательной техники и включения сирены.

Субъекты хозяйствования, где в период учений проводятся специальные тренировки по вопросам гражданской защиты:

20 ноября 2018 - учения пройдут на территории ПАО "Киевский витаминный завод" и Киевского дворца детей и юношества в Подольском районе. Практическая отработка ограничения на въезд грузового транспорта пройдет в пункте пропуска по направлению Вышгород, Овруч. Также на заводе "Оболонь" пройдут учения по защите населения при чрезвычайной ситуации техногенного характера;

21 ноября 2018 - отработка эвакуации в результате сильного подтопления; ликвидация последствий подтопления на территории Государственного университета инфраструктуры и технологий (Киевский институт водного транспорта) в Подольском районе. Отработка эвакуации населения на территории завода "Генератор" и теоретических мероприятий на территории Городской детской клинической больницы №2 (Днепровский район);

22 ноября 2018 - отработка мер по защите населения при прорыве сети на территории ООО "Евро-Реконструкция" и практических мероприятий на субъектах хозяйствования в особый период правового режима военного положения на территории ОАО "Киевмедпрепарат" (Шевченковский район), дирекции "Автотранспочта" ПАО "Укрпочта" (Соломенский район), КП "ДЭУ" (Святошинский район), Национального университета пищевых технологий (Голосеевский район).

Напомним, на этой неделе авиация ООС в ходе учений отработала удары по наземным целям.