У Києві наступного тижня пройдуть навчання з використанням сирен

Фото: київські рятувальники (kyivcity.gov.ua)

Навчання рятувальників заплановані на 20-22 листопада

У Києві з 20 по 22 листопада пройдуть масштабні навчання рятувальників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Повідомляється, що 20 листопада навчання проходитимуть з можливим запуском сирен в Оболонському районі, 21 листопада - у Дніпровському і Деснянському районах Києва. Місцева влада закликає жителів міста не панікувати у випадку пересування по місту великої кількості аварійної рятувальної техніки та включення сирени.

Суб'єкти господарювання, де в період навчань проводяться спеціальні тренування з питань цивільного захисту:

20 листопада 2018 - навчання пройдуть на території ПАТ "Київський вітамінний завод" та Київського палацу дітей та юнацтва у Подільському районі. Практичне відпрацювання обмеження на в'їзд вантажного транспорту пройде в пункті пропуску на напрямку Вишгород, Овруч. Також на заводі "Оболонь" пройдуть навчання щодо захисту населення при надзвичайній ситуації техногенного характеру;

21 листопада 2018 - відпрацювання евакуації в результаті сильного підтоплення; ліквідація наслідків підтоплення на території Державного університету інфраструктури і технологій (Київський інститут водного транспорту) у Подільському районі. Відпрацювання евакуації населення на території заводу "Генератор" і теоретичних заходів на території Міської дитячої клінічної лікарні №2 (Дніпровський район);

22 листопада 2018 - відпрацювання заходів щодо захисту населення при прориві мережі на території ТОВ "Євро-Реконструкція" та практичних заходів на суб'єктах господарювання в особливий період правового режиму воєнного стану на території ВАТ "Київмедпрепарат" (Шевченківський район), дирекції "Автотранспошта" ПАТ "Укрпошта" (Солом'янський район), КП "ДЕУ" (Святошинський район), Національного університету харчових технологій (Голосіївський район).

Нагадаємо, на цьому тижні авіація ООС в ході навчань відпрацювала удари по наземним цілям.