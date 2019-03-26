В Киеве в следующем году состоится заседание ПА НАТО, - посол

В следующем году в Киеве состоится заседание Парламентской ассамблеи Североатлантического альянса (НАТО). Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица в Facebook.

Дещица напомнил, что летом 2019 года во Львове состоится межпарламентский совет Украина-НАТО.

"Летом, напомню, во Львове состоится важный межпарламентский совет Украина-НАТО. В 2020 году Киев примет первую в истории сессию Парламентской ассамблеи Североатлантического альянса. Наши военные уже давно доказали всему миру, что готовы вступать в НАТО. Не убавляем активности в этом направлении и... как результат наше Министерство обороны, как и соседское польское, также будет приглашать к входу символикой Альянса", - написал посол.

Напомним, в резолюции, принятой на 64 сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Канаде, был учтен параграф с осуждением незаконного строительства керченского моста Россией, внесенный украинской делегацией. Также в правке украинской делегации речь шла об осуждении действий РФ в Азовском море.

Ранее в штаб-квартире НАТО подтвердили свою готовность активно сотрудничать с Украиной для противодействия киберугрозам накануне выборов 2019.