У Києві слідчий отримав хабар за закриття кримінальної справи

Ілюстративне фото (УНІАН)

Слідчий отримав тисячу доларів хабара

Державне бюро розслідувань затримала співробітника слідчого відділу Оболонського управління поліції в Києві за отримання хабаря. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Повідомлялося, що слідчого затримали під час отримання однієї тисячі доларів хабара від жінки, яка звинувачувалася в шахрайстві. За це слідчий обіцяв закрити кримінальну справу.

"Слідчий вимагав у громадянки неправомірну вигоду у сумі 1000 доларів США за непритягнення її до кримінальної відповідальності за шахрайство - отримання кредиту в магазині з використанням підробленого паспорта", - повідомили в ДБР.

На даний момент вирішується питання про повідомлення слідчого про підозру по 3 ч. ст.368 Кримінального кодексу України (вимагання та одержання неправомірної вигоди). У разі доведення провини, поліцейському загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

Раніше РБК-Україна писало, у Львівській області поліцейських запідозрили у збуті наркотиків. зокрема, підозрюється заступник начальника одного з райвідділів і його підлеглий.

Також повідомлялося, що у Вінницькій області депутата однієї з місцевих міськрад затримали отриманні частини хабара в розмірі 20 тисяч доларів.