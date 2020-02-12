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У Києві слідчий отримав хабар за закриття кримінальної справи

Новини » Суспільство     12.02.2020 - 17:21
У Києві слідчий отримав хабар за закриття кримінальної справи
Ілюстративне фото (УНІАН)

Слідчий отримав тисячу доларів хабара

Державне бюро розслідувань затримала співробітника слідчого відділу Оболонського управління поліції в Києві за отримання хабаря. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Повідомлялося, що слідчого затримали під час отримання однієї тисячі доларів хабара від жінки, яка звинувачувалася в шахрайстві. За це слідчий обіцяв закрити кримінальну справу.

"Слідчий вимагав у громадянки неправомірну вигоду у сумі 1000 доларів США за непритягнення її до кримінальної відповідальності за шахрайство - отримання кредиту в магазині з використанням підробленого паспорта", - повідомили в ДБР.

На даний момент вирішується питання про повідомлення слідчого про підозру по 3 ч. ст.368 Кримінального кодексу України (вимагання та одержання неправомірної вигоди). У разі доведення провини, поліцейському загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

Раніше РБК-Україна писало, у Львівській області поліцейських запідозрили у збуті наркотиків. зокрема, підозрюється заступник начальника одного з райвідділів і його підлеглий.

Також повідомлялося, що у Вінницькій області депутата однієї з місцевих міськрад затримали отриманні частини хабара в розмірі 20 тисяч доларів.

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