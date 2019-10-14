В Киеве скорая столкнулась с автомобилем, есть жертвы

В Киеве в результате столкновения автомобиля скорой помощи с легковым автомобилем Peugeot вечером в воскресенье, 13 октября, погибли водитель скорой и фельдшер, пятеро человек, в том числе трое детей, пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев Оперативный".

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали женщина-водитель Peugeot и двое детей, находившихся с ней в автомобиле, все они госпитализированы.

Еще один пострадавший ребенок - пациент, которого везла скорая помощь.

По неподтвержденной информации, Peugeot двигалась по ул. Ватутина на зеленый свет, а скорая с больным ребенком - на красный с Маяковского на Перова. Врезавшись в автомобиль, она опрокинулась, водитель скорой погиб на месте, фельдшер - по дороге в больницу.

Еще один врач скорой госпитализирован в критическом состоянии.

Фото: на месте ДТП со скорой в Киеве

Напомним, 10 октября в Киеве на перекрестке улиц Антоновича и Жилянской произошло дорожно-траспортное происшествие с участием легкового автомобиля Ford и скорой помощи, в результате которого карета скорой перевернулась.